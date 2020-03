8 marca, czyli Dzień Kobiet, to jedna z tych okazji, kiedy na Instagramie dzieje się wyjątkowo dużo. Sławni panowie składają życzenia płci pięknej. Przykładem jest Misiek Koterski, który potwierdził, że kryzys w małżeństwie ma już za sobą. O małżonce i innych kobietach pamiętał również Andrzej Duda.

Andrzej Duda złożył życzenia kobietom

Andrzej Duda jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, zwłaszcza podczas kampanii wyborczej. To przynosi efekty. Jego profil śledzi już blisko 100 tysięcy osób. Głowa państwa nie mogła zapomnieć o Dniu Kobiet, toteż na profilu polityka na Instagramie pojawił się już stosowny wpis, w którym Duda zwrócił się do pań.

Życzę Paniom wielu nowych sukcesów – ale też zasłużonego wytchnienia, dobrego zdrowia, szczęścia i harmonii w gronie kochających bliskich oraz spełnienia wszelkich planów i marzeń. Wszystkiego dobrego! - napisał Andrzej Duda w okolicznościowym poście.

Prezydent Polski dołączył do wpisu zdjęcie, na którym towarzyszy mu jego małżonka, Agata Duda. Pierwsza Dama trzyma w dłoniach mały bukiecik. Czyżby był to prezent od męża? Skromny, ale przecież najważniejsza jest sama pamięć i jak to mówią niektórzy - liczy się gest. Andrzej Duda poszedł za ciosem i w kolejnym poście pochwalił się, że wyszedł na ulice Warszawy, gdzie rozdawał kwiaty kobietom.

Panie zachwyciły się uroczym gestem głowy Państwa. W komentarzach podziękowały mu za pamięć.

Brawo, panie prezydencie.

Piękny gest, dziękujemy - pisały.

Podobają Wam się życzenia od prezydenta Andrzeja Dudy?

