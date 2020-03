Aleksandra Kwaśniewska pogratulowała mężowi debiutu w roli jurora

Aleksandra Kwaśniewska ma ogromny powód do dumy. Jej mąż, Kuba Badach, został jurorem w nowym programie Polsatu. Mowa o show "The Four. Bitwa o sławę". To telewizyjny debiut muzyka, więc żona złożyła mu gratulacje na Instagramie.

Aleksandra Kwaśniewska jest dumna z męża

Do tej pory Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach stronili od show-biznesu. Para niechętnie bywa na salonach. Nie udzielają też intymnych wywiadów. Tym bardziej zdziwiliśmy się, gdy muzyk dołączył do jurorów nowego muzycznego programu Polsatu. Przypomnijmy, że będzie oceniał występy wokalistów razem z Natalią Nykiel i Igorem Herbutem. "The Four. Bitwa o sławę" prowadzi z kolei Natalia Szroeder, o której jest ostatnio szczególnie głośno za sprawą tajemniczej metamorfozy jej chłopaka, rapera Quebonafide.

Z okazji telewizyjnego debiutu Kuby Badacha, Aleksandra Kwaśniewska wrzuciła na swój profil na Instagramie gratulacyjny post.

Dumna żona uraczyła małżonka małym torcikiem ze świeczką. Widzowie również są zachwyceniu Badachem, o czym dali znać w komentarzach.

Bardzo dobrze się małżonek zaprezentował. Wydaje się być miłym chłopcem.

Bardzo fajny! Również gratuluję.

Był najlepszy. Sprawdziłby się jako mentor w the "Voice of Poland". Przynajmniej młodzi, zdolni mieliby się od kogo uczyć.

Pani Olu gratuluję tak fajnego i zdolnego męża - czytamy w komentarzach.

Oj, coś nam mówi, że jeszcze chwila i Aleksandra Kwaśniewska nie odpędzi się od fanek męża. Też uważacie, że Kuba Badach sprawdził się w roli jurora? Jak oceniacie pierwszy odcinek programu?

