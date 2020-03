Przypominamy, że 8 marca to Dzień Kobiet. W sieci zaroiło się więc od życzeń dla przedstawicielek płci pięknej. Głos zabrał już między innymi Misiek Koterski. Krzysztof Ibisz także postanowił zwrócić się do pań, które uraczył nie tylko erudycją, ale i wyjątkowo uroczą grafiką.

Krzysztof Ibisz nie zapomniał o kobietach

Śmiało można powiedzieć, że Krzysztof Ibisz jest fenomenem. Nie chodzi już nawet o to, że z roku na rok wygląda coraz młodziej. Prezenter i aktor jest obecny w branży od wielu lat, a mimo to wciąż cieszy się niezmienną sympatią widzów. Zainteresowanie mediów i fanów udaje mu się wzbudzać bez przesadnego epatowania życiem prywatnym, a to rzadkość w polskim show-biznesie.

Co prawda Krzysztof Ibisz jest aktualnie singlem, ale to nie oznacza, że w jego życiu brakuje wyjątkowych kobiet. Prezenter wykorzystał 8 marca do złożenia wyjątkowych życzeń wszystkim paniom. Zrobił to oczywiście na Instagramie.

Drogie Panie, w dniu Waszego święta i nie tylko, mam okazję złożyć Wam najbardziej wiosenne życzenia. Bądźcie dla nas nadal najpiękniejszą wiosną, która roztacza swoje piękno dookoła. Z Wami życie jest pełne barw. Dziękuję - czytamy we wpisie Ibisza.

Piękne życzenia! Naszą uwagę zwraca też uroczy kolaż, jakim pochwalił się Ibisz. Widzimy na nim uśmiechniętego prezentera na tle wiosennych kwiatów. Dawno nie widzieliśmy tak uroczego obrazka. Obserwatorki gwiazdora także są zachwycone i z miejsca zasypały go podziękowaniami.

Dziękuję Panie Krzysztofie.

Pięknie dziękuję!

Dzięki Krzysiu - pisały.

