Meghan Markle zaskoczona przez nastolatka. Uczeń "skradł" pocałunek księżnej. "Ona naprawdę jest piękna"

Meghan Markle postanowiła udać się do szkoły we wschodnim Londynie, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Odwiedziła Dagenham, gdzie grupa kobiet-mechaników w fabryce Forda wywołała słynną rewolucję. Gdy przemawiała na scenie, zaprosiła przewodniczącego szkoły, by do niej dołączył. Z pewnością księżna nie spodziewała się takiego zachowania. Aker skradł pocałunek i uścisk księżnej!

Nastolatek przytulił Meghan Markle

Meghan Markle każdy swój występ stara się dopracować w najmniejszych szczegółach. Dlatego mogło być to dla niej zaskakujące, gdy 16-latek wchodząc na scenę, od razu objął księżną i pocałował w policzek na przywitanie. Jego występ spotkał się z ogromnymi brawami i wiwatami na sali. Wszyscy czekali na reakcję zaskoczonej Meghan. Ta jednak uśmiechnęła się i machnęła placem z udawanym napomnieniem.

Jednak to nie było koniec. Gdy ucichły oklaski, Aker pochylił się nad mikrofonem i powiedział:

Ona naprawdę jest piękna.

I ponownie spotkały go ogromne brawa. Meghan najwyraźniej to nie przeszkadzało, bo uśmiechnęła się do nastolatka i w zabawny sposób szturchnęła go ramieniem.

Uczniom, którzy przyszli w piątek do szkoły przekazano, że będą mieli spotkanie z naprawdę wyjątkowym gościem. Między sobą spekulowali, że może być to Beyonce lub Jackie Chan. Jednak zjawienie się księżnej Sussex przyćmiło wszystkie inne gwiazdy.

Meghan nie zniechęciła nawet sytuacja koronawirusa, który panuje już w wielu krajach. Nauczyciele, którzy ją witali, nie byli do końca pewni, czy mogą podać jej dłoń. Jednak Meghan wyszła im naprzeciw, podając rękę i mówiąc, że nie muszą się przejmować.

