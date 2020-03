Justyna Żyła wypłynęła na szerokie wody show-biznesu, dzięki jej publicznemu rozwodowi z Piotrem Żyłą. To zaowocowało własnym programem, okładką w "Playboyu", a nawet udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Co prawda celebrytce nie szło najlepiej, ale nie zniechęciła się i ostatnio wróciła na parkiet. Nie tańczyła jednak, a jedynie udzielała wywiadów. Był tam również nasz reporter. W rozmowie z nim Justyna zdradziła co nieco o zabiegach, jakim się poddaje.

