Courteney Cox koncertuje z córką. Znalazła sposób na negocjacje z nastoletnią Coco. "Zaśpiewała, abym puściła ją na imprezę"

Jak się okazuje, Courteney Cox zna idealne sposoby na wychowywanie nastolatków. Jej córka Coco w tym roku skończy już 16 lat i jak przystało na prawdziwą nastolatkę, przeżywa okres buntu. Jednak aktorka ma na to sposoby. Na swoim Instagramie pokazała wideo, na którym gra na pianinie, a Coco stoi tuż obok i śpiewa. I to nie bez powodu. To właśnie jeden z tych sposobów.

Courteney Cox gra na Instagramie

To, że Courteney pięknie gra na pianinie, wiemy już od jakiegoś czasu. Aktorka często pokazuje filmiki, na których możemy posłuchać jej wykonań. Jednak tym razem towarzyszyła jej nastoletnia córka. Kobiety wykonały jedną z piosenek Demi Lovato. Okazuje się, że Coco również ma ogromny talent muzyczny.

Kiedy masz nastoletnią córkę, rzadko ją widujesz. Dlatego musisz być gotowa na negocjacje. Coco zaśpiewała ze mną piosenkę, abym puściła ją na imprezę. Zgodziła się! - czytamy w opisie.

I bardzo dobrze, ponieważ występ wyszedł naprawdę klimatycznie. Okazuje się, że Coco odziedziczyła talent muzyczny po mamie. Co też zauważyli fani, wyrażając uznanie w komentarzach.

O mój Boże, kiedy przyjdzie wiosna, zagracie prawdziwy koncert?

Wow, ona jest taka dobra!

Ona ma przepiękny głos.

Wspaniałe, obie macie ogromny talent, czy Demi widziała to nagranie? - czytamy.

A Wam jak podoba się wideo?

Przypomnijmy tylko, że już niedługo będziemy mogli ponownie zobaczyć kultowy serial "Przyjaciele". Plotki o jego reaktywacji już się potwierdziły, także to z pewnością niemała gratka dla sympatyków produkcji. My nie możemy się już doczekać.

