Michał Wiśniewski znalazł "nową" wokalistkę do Ich Troje. To jedna z jego byłych żon

W zespole Ich Troje wokalistki zmieniały się jeszcze częściej niż żony Michała Wiśniewskiego. W ciągu ostatnich kilku lat członkinią zespołu była Agata Buczkowska z "The Voice of Poland" jednak ostatnimi czasy mówiło się, że jej dni w zespole są już policzone. Sama zainteresowana nie chciała komentować sprawy, jednak najnowszy filmik, jaki zamieścił Michał Wiśniewski na swoim profilu na Instagramie, wiele wyjaśnia. Muzyk przyznał, że do Ich Troje wraca Anna Świątczak, która była również kiedyś jego żoną.

Anna Świątczak wraca do Ich Troje

Anna Świątczak była wokalistką Ich Troje od początku 2005 roku do grudnia 2011. W międzyczasie zdążyła również wyjść za Michała Wiśniewskiego. Mimo że pomiędzy byłymi małżonkami bywało różnie, po czasie znowu złapali świetny kontakt w życiu prywatnym, a jak się teraz okazuje, również w życiu zawodowym. O powrocie Ani do zespołu Michał poinformował na Instagramie.

Od wielu tygodni frapowała was pewna zagadka. Kto będzie śpiewał w zespole Ich Troje. Nie musiałem się wcale prosić, zrobiła to z przyjemnością i bardzo się z tego cieszę. Będzie to Ania Świątczak. Ania będzie z nami śpiewała podczas całej trasy jubileuszowej. Mam nadzieję, że uda się zaangażować także Justynę, na te dwa najważniejsze koncerty: premierę płyty i koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia na Polsacie. Mam nadzieję, że ta wiadomość was bardzo ucieszy, tak jak mnie...-mówił Wiśniewski.

Zastanawia nas jednak, co z Agatą Buczkowską. Ta na Instagramie wciąż widnieje jako wokalistka zespołu, co nieco gryzie się z tym, o czym poinformował fanów Wiśniewski. Do tej pory Agata Buczkowska nie odniosła się do sprawy, jednak jak tylko to zrobi, z pewnością o tym napiszemy.

