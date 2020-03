Meghan Markle cała w czerwieni. To się nazywa mocne wyjście z rodziny królewskiej

art_102 godzinę temu Oceniono 13 razy 5

"Książę Harry, niezależnie od ceremonialnego munduru, znikał przy swojej przepięknej żonie."

Absolutnie NIE!

Jej suknia, jego mundur pokazują, że oni są zgranym zespołem. Przecież ona czerwonego koloru nie wybrała przez przypadek. Oni są tandemem, i to podkreślili swoim strojem.

Brawo!

Nie ma nic fajniejszego, niż zwiazki, w ktorych osoby się wzajemnie wspierają i motywują, i to bez nabzdyczenia, i sztucznej pompy.

Meghan odzyskała pewność siebie, której i tak jej nie brakowało, nawet wtedy, kiedy nią poniewierano za awokado. Ale teraz widać po obojgu, ze złapali oddech. Harry lekko się zaokrąglił - pewnie na tych kupowanych po cichaczu hamburgerach :)) - , Meghan wróciła do figury sprzed ciaży, no i widać, ze się świetnie przygotowali do ostatnich oficjalnych reprezentacji. Ale nie ma w tym zadęcia. Widać po nich, ze są w miarę, - na ile sytuacja pozwala - wyluzowani. Oboje wyglądają pięknie.