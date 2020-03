Lara i Tadeusz dumni z mamy i jej "Kuchennych Rewolucji". Ale brat Magdy Gessler wbija jej szpilę

Magda Gessler od 10 lat prowadzi "Kuchenne Rewolucje". Ma za sobą niemalże 300 odcinków, część restauracji rzeczywiście prosperuje, niektóre zostały definitywnie zamknięte (czasem dla dobra gości). Nic dziwnego, że w tej ważnej chwili wspierają ją najbliżsi - przynajmniej niektórzy.

Lara i Tadeusz wspierają Magdę Gessler

Dzieci restauratorki - Lara i Tadeusz - cieszą się z sukcesu mamy. A jest z czego. "Kuchenne Rewolucje" to już rozpędzona maszyna, która pochłania kolejne restauracje w Polsce. Same liczby robią wrażenie: prawie 300 odcinków w całym kraju, w miejscowościach mniejszych i większych, 379 rozbitych talerzy (podobno, tak twierdzi TVN, ale Magda Gessler mówi, że to liczba mocno zaniżona), trudna do oszacowania liczba ludzi uchronionych przed zatruciem... TVN niezmiennie stawia na "Kuchenne" i zamawia realizację kolejnych sezonów (kolejny właśnie ruszył).

Lara i Tadeusz byli przy mamie w czasie uroczystego świętowania dziesięciolecia. Córka restauratorki dodała też z tej okazji wyjątkowy post na Instagramie:

Moja Mama znalazła swoje miejsce, swój spokój na bardzo niespokojnych wodach Kuchennych Rewolucji. Nigdzie indziej jej temperament i niewyczerpana potrzeba kreacji nie zostałyby zaspokojone. Mamo, robisz przysługę nam wszystkim. Pokazujesz czym jest piękno, smak i po prostu ludzkie serce. Bardzo Ci dziękuję!

Magda Gessler podziękowała dzieciom za wsparcie wzruszającymi słowami:

To są te chwile, sekundy, dzięki którym chce się kochać, żyć. Dzieci to dar. To sens życia. Lara, Tadek, dziękuję wam za to, że jesteście i do tego tak wspaniali... Dziękuję wam za wasze serca i nauki - mama <3<3

Nie obyło się bez tradycyjnych besosów. Jednak nie cała rodzina wyłącznie gratuluje.

Brat Magdy Gessler dogryza siostrze

Piotr Ikonowicz, brat Magdy Gessler, został zapytany przez "Super Express" o swoje rodzinne relacje. Okazuje się, że nadzwyczaj rzadko ma szanse zobaczyć się z siostrą inaczej niż na ekranie telewizora:

Magda Gessler jest gwiazdą światową i jest chyba ciągle na orbicie. My jej nie widujemy inaczej niż w telewizorze. No, może czasami w święta - dogryzł siostrze. - Mam wrażenie, że moja siostra stała się własnością korporacji telewizyjnej i nie bardzo ma życie prywatne.

Jak widać, również i tutaj sprawdza się powiedzenie, że z rodziną najlepiej na zdjęciu ;)