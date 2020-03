Joanna Krupa w bikini chwali się sylwetką po ciąży. "Piękna i zgrabna mamusia"

Joanna Krupa cztery miesiące temu urodziła swoje pierwsze dziecko. Dokładne 3 listopada na świat przyszła jej córka Asha-Leigh. Prowadząca "Top Model" jeszcze tego samego dnia pochwaliła się zdjęciami maleństwa na Instagramie. W trakcie ciąży była równie aktywna w mediach społecznościowych, na których chętnie relacjonowała również ćwiczenia, jakie wykonywała, żeby pozostać w formie. Teraz pokazała swoje ciało w całej okazałości cztery miesiące po urodzeniu dziecka. Efekt jest oszałamiający.

Zobacz wideo Joanna Krupa w pierwszej sesji zdjęciowej z córką

Joanna Krupa w bikini po ciąży

Joanna Krupa w ciąży się nie oszczędzała i regularnie wykonywała ćwiczenia, dzięki którym utrzymała dobrą formę. Tuż po urodzeniu dziecka wzięła się za siebie jeszcze bardziej, aby jak najszybciej wrócić do dawnej figury. Teraz pokazała efekty swoich starań.

Dzień dobry! 4 miesiące po ciąży i wreszcie mam wrażenie, że na końcu tunelu jest światło i w końcu odzyskam moje ciało sprzed ciąży. Przyznaję, że minęło 5 tygodni poważnych zmagań, aby pozbyć się mojego ciążowego brzucha... - zaczęła swój wpis Krupa.

Modelka zaznacza, że to właśnie dzięki ćwiczeniom podczas ciąży udało jej się tak szybko wrócić do dawnej sylwetki. Dodaje, że post nie jest żadną reklamą (to akurat rzadkość u Joasi...), a ma być jedynie motywacją dla innych matek.

(...) To nie jest post sponsorowany, a motywujący inne matki, że czasami potrzebujemy dodatkowej pomocy, aby nasze ciała były w zdrowym stanie i czuły się dobrze po urodzeniu dziecka przez 9 miesięcy - napisała Joanna.

Na filmiku, jaki zamieściła, prezentuje się w samym bikini. Musimy przyznać, że wygląda świetnie. Podobnego zdania są zresztą jej fani, o czym tłumnie dają znać w komentarzach.

Piękna i zgrabna mamusia.

Można? Można.

Wyglądasz pięknie! I co tu dużo mówić - ćwiczenia w trakcie ciąży również popłacają - piszą pod zdjęciem.

W stu procentach się z nimi zgadzamy, a wy?

RG