Tomasz Kammel ma dwa ważne postanowienia noworoczne. Czyżby stała za nimi partnerka prezentera?

Tomasz Kammel od kilkunastu lat jest najbardziej wziętym prezenterem telewizyjnym. Mimo że władze TVP zmieniają się regularnie, to on wciąż może czuć się spokojny o swoje miejsce w telewizji. Prowadzi "The Voice of Poland", "Dance, dance, dance", a także poranny program "Pytanie na śniadanie". Bardzo lubi swoją pracę i nie może narzekać na jej brak, jednak w tym roku ma zamiar nieco przystopować z obowiązkami zawodowymi.

Tomasz Kammel chce skupić się na życiu prywatnym

W rozmowie z reportem Viva.pl Tomasz Kammel opowiedział o swoich planach na najbliższy rok. Prezenter chce przede wszystkim regularnie się wysypiać, jednak to nie wszystko, co ma w planach. Tomasz Kammel bardzo dużo pracuje, co - jak się okazuje - ma teraz ulec zmianie. Dziennikarz chce więcej czasu poświęcić swojemu życiu prywatnemu, oczywiście nie rezygnując tym samym z intensywnej pracy.

A jeśli chodzi o cele, których realizacja wymaga więcej pracy, niż regularność w kładzeniu się do łóżka, to postanowiłem sobie, że jeszcze lepiej zbilansuję sobie pracę i życie prywatne. Nie tak, że będzie pół na pół, ale żeby jedno stwarzało miejsce na drugie i żebym znalazł sposób na lżejszą formę mojego pracoholizmu - wyznał prezenter.

Tomasz Kammel niechętnie mówi publicznie o swoim życiu prywatnym. Szczególnie unika tematu swojej nowej partnerki, jednak z drugiej strony podsyca zainteresowanie mediów i internautów, publikując co jakiś czas nowe zdjęcia z ukochaną. Myślicie, że to właśnie dla tajemniczej piękności chce znaleźć więcej czasu na życie prywatne?

