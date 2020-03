Kylie Jenner chce być jak Beyonce? "To szalone, jak się do niej upodabnia". Bezlitosne komentarze

Wizerunek Kylie Jenner od lat budzi niemałe kontrowersje. Najmłodsza córka Kris Jenner zadebiutowała w rodzinnym reality-show, gdy miała zaledwie 10 lat. Dorastała na oczach milionów telewidzów, jednak tę największą metamorfozę przeszła stosunkowo niedawno. W Internecie nic nie ginie i nie trudno odnaleźć jej zdjęcia, gdy debiutowała na czerwonych dywanach. Aparat na zęby, nieco zadarty nos, małe usta i piersi - tak było kiedyś. Teraz? Kylie nie próżnowała i sporo pieniędzy wydała na operacje plastyczne i zabiegi medycyny estetycznej, czego efektem są jej nabrzmiałe do granic możliwości usta, powiększone piersi i nieruchoma twarz. Jak zauważają internauci, młodej miliarderce wciąż mało zmian i teraz stara się upodobnić do... Beyonce.

Zobacz wideo W Polsce to Honoracie Skarbek zarzuca się upodabnianie się do Kylie Jenner

Kylie Jenner upodabnia się do Beyonce

Kilka lat temu, gdy Kim Kardashian zaczęła spotykać się z Kanye Westem, mówiło się o tym, że Kardashianka na siłę chce zaprzyjaźnić się z Beyonce, a także podobnie się ubierać. Mimo wielu prób obie panie nie zaprzyjaźniły się. Teraz to dla Kylie Beyonce stała się dosłownie wzorem do naśladowania. W Internecie nie brakuje porównań zdjęć celebrytki i piosenkarki, na których obie panie wyglądają niemalże identycznie. Internauci nie do końca kupują taki styl Kylie i sporo jej przy okazji zarzucają, o czym możemy przekonać się na Twitterze.

Kylie chce tak bardzo wyglądać, jak Beyonce :/.

To szalone jak się do niej upodabnia.

Beyonce ma 38 lat, a Kylie 22, a i tak wygląda od niej starzej - piszą pod postem niezadowoleni Internauci.

Trudno nie zauważyć podobieństwa, szczególnie, gdy patrzy się na zdjęcia w bliźniaczych stylizacjach. Myślicie, że Kylie uda się doścignąć ideału?

RG