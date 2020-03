Za nami premierowy odcinek wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jedna z par to zwycięzcy innego show Polsatu - "Love Island". Mowa oczywiście o Sylwii Madeńskiej i Mikołaju Jędruszczaku. Ich pierwszy występ nie rzucił jurorów na kolana, jednak to nie oni otrzymali najmniej punktów. Tancerka nie ukrywa, że w tańcu pomogło jej zrzucenie kilku kilogramów. O kulisach swojej metamorfozy opowiedziała w rozmowie z naszym reporterem. Sprawdźcie, co do powiedzenia miał jej partner.

REKLAMA

MŁ, CW