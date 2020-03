Julia Wieniawa jest jedną z uczestniczek wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie partneruje jej Stefano Terrazzino. We wczorajszym odcinku para zachwyciła jurorów, a tym samym otrzymała największą ilość punktów ze wszystkich. Na nagraniu odcinka był obecny nasz reporter. W rozmowie z Julką i Stefano okazało się, że tancerz nie zna jej przeboju "Nie muszę". No nieźle! Zobaczcie, co jeszcze nam powiedzieli.

REKLAMA

MŁ, CW