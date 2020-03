Anna Lewandowska dodała zdjęcie z brzuszkiem, a fanka zapytała o płeć dziecka. Trenerka odpisała

Zobacz wideo

Już za kilka tygodni na świecie pojawi się drugie dziecko Anny i Roberta Lewandowskich. Przyszła mama teraz chętniej chwali się ciążowymi krągłościami niż wtedy, gdy spodziewała się Klary. Co jakiś czas dodaje więc na Instagramie zdjęcia, na których prezentuje ciążowy brzuszek. Tym razem jedna z internautek chciała zaspokoić ciekawość i zapytała wprost, jakiej płci będzie maluszek.

Anna Lewandowska jest w ciąży

Choć media dowiedziały się, że Lewandowscy spodziewają się drugiej córki (tak miała mówić mama Roberta swoim znajomym), to oni nie odnieśli się do tych informacji. Do tej pory nie wypowiedzieli się, czy naprawdę Klara będzie miała siostrę. Tym samym wywołują spore zainteresowanie wśród fanów. Dlatego jedna z użytkowniczek Instagrama zadała trenerce pytanie o płeć dziecka:

Wiadomo już, czy chłopiec czy dziewczynka? Ja miałam taką małą piłeczkę z drugim dzieckiem i mam chłopca - napisała pod zdjęciem Ani.

Lewandowska nie zignorowała tej wiadomości, jednak odpisała tajemniczo:

Jak to się mówi - aby dzieciątko było zdrowe.

Oprócz tej wiadomości przyszła mama zebrała mnóstwo komplementów. Fani trenerki uważają, że wygląda kwitnąco, a ciąża jej służy. Jak sama podkreśla, czuje się dobrze. Widać też, że zbliża się poród - Robert ogłosił, że spodziewają się dziecka na początku listopada, a dziecko pojawi się na przełomie kwietnia i maja. Jednak to nie jedyne wyczekiwane mocno dziecko w polskim show-biznesie. Oprócz "Lewej" mamą zostanie także Małgorzata Rozenek-Majdan, która urodzi prawdopodobnie w czerwcu. Wiadomo, że Majdanowie powitają na świecie syna.

AW