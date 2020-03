Czy nam się to podoba, czy też nie, klan Kardashianów od kilkunastu już lat nieustannie jest na topie. Przedsiębiorcze celebrytki pozakładały własne biznesy, ale nie zapominają o tym najważniejszym, czyli rodzinnym reality show "Keeping Up With The Kardashians". To właśnie z niego fani czerpią wiedzę o idolkach. Panie nie mają oporów przed zdradzaniem na wizji swoich sekretów oraz prania brudów z bliskimi.

Khloe Kardashian przeżyła gehennę

Nieoficjalnie mówi się, że to matka Kardashianek, Kris, dba o to, aby w rodzinie nie zabrakło dram i szokujących zwrotów akcji. W ten sposób ma ponoć walczyć o wysokie wyniki oglądalności. Sporo dzieje się też poza programem. Ostatnio Khloe udzieliła wywiadu Kourtney w jej autorskim programie "Poosh". Temat rozmowy zszedł na karmienie piersią. Okazuje się, że mama True nie wspomina tego doświadczenia najlepiej. Wszystko dlatego, że nie jej ciało produkowało wówczas wyjątkowo mało mleka.

To było okropne - wspomina.

Khloe nie ukrywa, że żyła wtedy w ogromnym stresie. Zaledwie kilka dni przed narodzinami True dowiedziała się, że jej były już partner Tristan Thompson miał poważne problemy z wiernością.

Zawsze starałaś się mi pomóc i udzielać wskazówek, a ja pomyślałam sobie, że to po prostu nie działa. Chciałam cię wtedy udusić, ponieważ twoje doświadczenie z karmieniem piersią wydawało się takie łatwe, a u mnie tak nie było - zwróciła się Khloe do Kourtney.

Po konsultacji z lekarzem celebrytka zrezygnowała z karmienia piersią i zaczęła stosować suplementy. Nie było to dla niej łatwe. Czuła, że nie sprostała oczekiwaniom i jest złą matką. Spodziewaliście się, że siostra Kim Kardashian ma za sobą tak trudne doświadczenia?

