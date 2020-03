"Taniec z Gwiazdami". Seksistowskie komentarze jurorów. "Mężczyźni ruszają biodrami tylko w jednym celu"

6 marca rozpoczęła się 13. edycja programu "Taniec z Gwiazdami". Przypomnijmy, jakim gwiazdom będziemy mogli kibicować. Są to: Nicole Bogdanowicz, Marcin Bosak, Mikołaj Jędruszczak, Bogdan Kalus, Ania Karwan, Sylwia Lipka, Tomasz Oświeciński, Milena Rostkowska-Galant, Julia Wieniawa, Sylwester Wilk oraz Edyta Zając. Mimo że to już kolejna edycja tanecznego show, to wciąż nie brakuje emocji. Jurorom również.

"Taniec z Gwiazdami". Seksistowskie komentarze jurorów

Druga para, która wystąpiła na parkiecie to Sylwia Madeńska oraz Mikołaj Jędruszczak. Widać było ich zdenerwowanie, ale jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ oboje stawiają pierwsze kroki w tym programie. Kiedy zakończyli swoje show, przyszedł czas na ocenę jurorów.

Jako pierwszy wypowiedział się Andrzej Grabowski, który jasno dał do zrozumienia, że po prostu zjadł ich stres. Następnie głos zabrał Michał Malitowski. Tancerz postanowił w dość bezpośredni i powiedzmy wprost - seksistowski sposób - skomentować ruchy Mikołaja. Nawiązał do tego, że zwycięzca programu "Love Island" nie rusza biodrami.

Ponoć mężczyźni ruszają biodrami tylko w jednym celu - stwierdził.

Chwilę później swoje trzy grosze dodała Czarna Mamba.

Jest dupcia, jest łacina - przyznała.

Myślicie, że to odpowiednie komentarze, jak na tak bardzo doświadczonych jurorów?

