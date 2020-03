Agnieszka Woźniak-Starak nosi wyjątkową pamiątkę po mężu. To bardzo cenny element biżuterii

Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci ukochanego męża Piotra Woźniaka-Staraka usunęła się w cień. Wdowa po biznesmenie powoli wraca do pracy i coraz częściej jest widywana na branżowych imprezach. W czwartkowy wieczór poprowadziła premierę filmową. Okazuje się, że prezenterka nadal nosi pierścionek zaręczynowy, który w 2015 roku otrzymała od Piotra.

Agnieszka Woźniak-Starak nosi pamiątkę po mężu

Prezenterka pojawiła się na premierze w skórzanym komplecie, który uzupełniła mocnym naszyjnikiem. Agnieszka na palcu prawej dłoni miała pierścionek, który otrzymała od Piotra Woźniaka-Staraka, gdy ten poprosił ją o rękę.

Agnieszka Woźniak-Starak pierścionek zaręczynowy AKPA

Dziennikarka i młody milioner zaręczyli się podczas Balu Fundacji TVN "Nie Jesteś Sam" w 2015 roku. Piotr przemawiał ze sceny podczas imprezy, w pewnym momencie zwrócił się w stronę swojej dziewczyny i zapytał Agnieszkę, czy zostanie jego żoną. Ona się zgodziła, zaś w następnych dniach o Balu mówiono tylko w kontekście tych wyjątkowych zaręczyn.

Pierścionek, który od tego momentu znajduje się na palcu dziennikarki, to rodzinna pamiątka Staraków. Mama Piotra dostała go od swojego późniejszego męża i przekazała synowi, by ten mógł podarować go swojej wybrance.

Piotr Woźniak-Starak, Agnieszka Szulim WBF

Agnieszka Woźniak-Starak po tragicznej śmierci męża wycofała się z show-biznesu. Do sierpnia 2019 roku gwiazda prowadziła dwa programy na antenie TVN. W roli gospodyni "Big Brothera" Agnieszkę zastąpiła Gabi Drzewiecka, zaś "Amerykę Express" teraz prowadzi Daria Ładocha.

Edward Miszczak deklaruje, że prowadzone są rozmowy nad przyszłą rolą Agnieszki w stacji. Podobno Woźniak-Starak na ten moment wyklucza powrót do formatów rozrywkowych. Jedno jest pewne - prezenterka powraca na antenę radiową, ponieważ już wkrótce będziemy mogli ją usłyszeć w newonce.radio.

