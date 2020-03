W środowy wieczór miała miejsce prezentacja wiosennej ramówki Polsatu, na której nie zabrakło gwiazd. Jedni błyszczeli na ściance, a inni nie zachwycili stylizacją. Na instagramowym profilu stylistki Karoliny Domaradzkiej pojawił się przegląd i ocena wyglądu celebrytów z ramówki Polsatu. Niestety Domaradzka była bezlitosna, a jedną z gwiazd, które skrytykowała była Hanna Żudziewicz.

Karolina Domaradzka skrytykowała stylizację Hanny Żudziewicz

Na ściance stanęło wiele osób, które biorą udział w programie "Taniec z Gwiazdami", a w tym Hanna Żudziewicz. Tancerka jest w parze z trenerem personalnym Sylwestrem Wilkiem. Hanna na to wydarzenie zdecydowała się na tiulową suknię z długim trenem. Kreacja była krótsza z przodu, dlatego świetnie eksponowała zgrabne nogi tancerki.

Stylistka Karolina Domaradzka zauważyła, że niezwykle podobna kreacja została stworzona w kolaboracji domu mody Giambattista Valli i popularnej szwedzkiej marki H&M. Twarzą tej kolekcji była wówczas Kendall Jenner. Flagową kreacją była różowa suknia z tiulu, z odczepianym trenem. Na instagramowej relacji Domaradzka napisała:

Co się dzieje, kiedy nie jesteś Kendall, a chcesz być Kendall?

Sami przyznacie, że podobieństwo oryginalnej różowej sukni do podrobionej błękitnej wersji jest uderzające.

W kolejnej relacji Karolina zamieściła zdjęcie tancerki, gdzie określiła sukienkę Hanny jako "kojarzącą się raczej z disneyowskimi bajkami dla zakompleksionych dziewczynek".

Zastajesz Hannę Żudziewicz w marnej podróbie sukienki z kolekcji Giambattista Valli for H&M, która to, żeby pozostać precyzyjną, nie pierwszy raz jest kopiowana. [...] W tym przypadku mamy do czynienia ze zmianą gorsetu oraz koloru, co w konsekwencji i w połączeniu z absolutnie niedopuszczalną z modowego punktu widzenia fryzurą, zaowocowało absurdalnym efektem końcowym, kojarzącym się raczej z Disneyowskimi bajkami dla zakompleksionych dziewczynek, a nie stylizacją fashion, albo po prostu ze stylizacją - napisała na instagramowej relacji Karolina Domaradzka.

Rzeczywiście, kiedy tak się na to spojrzy, to Hanna w rzeczy samej nie popisała się kreacją. Różowa suknia, w której pozowała Kendall Jenner, była hitem ponad pół roku temu, dlatego nie dziwią ostre słowa stylistki. Do grona najgorzej ubranych Domaradzka zaliczyła także Sylwię Lipkę. Niektóre gwiazdy jednak świetnie prezentowały się na tym wydarzeniu, nam bardzo przypadła do gustu stylizacja Natalii Szroeder,

Jak wam się podoba kreacja tancerki z prezentacji wiosennej ramówki?

