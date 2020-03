Joanna Sydor i Aleksandra Prykowska na wernisażu. To było przełomowe spotkanie byłych partnerek reżysera "M jak miłość"!

Mariusz Malec zosta niegdy okrzykni皻y 豉maczem damskich serc. Co ciekawe, wi瘯szo嗆 swoich zwi您k闚 rozpocz掖 w pracy, na planie serialu "M jak mi這嗆", kt鏎ego od kilku lat jest re篡serem. To w豉郾ie tam pozna Joann Sydor, Dominik Osta這wsk czy Ma貪orzat Pie鎥owsk. M篹czyzna tworzy bli窺z relacj r闚nie z Ma貪orzat Foremniak. Mi這sne podboje Malca zrodzi造 wiele konflikt闚 pomi璠zy rywalizuj帷ymi o jego wzgl璠y paniami. G這郾o by這 mi璠zy innymi o tym, 瞠 wcielaj帷a si w Mart Mostowiak aktorka, ba豉 si konfrontacji z Sydor, poniewa to w豉郾ie jej "odbi豉" faceta. Sprawa skomplikowa豉 si jeszcze bardziej, gdy do uczuciowej uk豉danki do陰czy豉 Aleksandra Prykowska. Re篡ser wzi掖 z ni 郵ub, ale aktualnie stara si o rozw鏚. Czy to w豉郾ie moment, w kt鏎ym by貫 partnerki m篹czyzny po陰czy造 si造 i zosta造 przyjaci馧kami?

REKLAMA

Zobacz wideo Plan filmowy mocno 陰czy aktor闚. Anna Mucha udost瘼ni豉 zabawne nagranie na ten temat:

Joanna Sydor i Aleksandra Prykowska na jednym wernisa簑

To ogromny szok dla os鏏, kt鏎e na bie膨co 郵edzi造 rozterki mi這sne Mariusza Malca i jego wszystkich kobiet. Joanna Sydor i Aleksandra Prykowska pojawi造 si na tym samym wydarzeniu - wernisa簑 fotografii Katarzyny Piweckiej. Taki zbieg okoliczno軼i nikogo by nie zdziwi. Tylko, czy rzeczywi軼ie by to jedynie przypadek? Wygl康a na to, 瞠 kobiety, cho wcze郾iej nie pa豉造 do siebie sympati, postanowi造 prze豉ma pierwsze lody i zdecydowa si na rozmow, podczas kt鏎ej nie zabrak這 szczerych u鄉iech闚.

Joanna Sydor i Aleksandra Prykowska AKPA

Aleksandra Prykowska aktualnie du穎 czasu sp璠za na sali rozpraw ze wzgl璠u na tocz帷 si spraw rozwodow z Mariuszem Malcem. M篹czyzna, podczas trwania ich zwi您ku, dba o to, by ukochana nie mia豉 kontaktu z jego poprzednimi partnerkami, nawet z matk jego dziecka - Joann Sydor. Kobiety dopiero teraz zdoby造 si na szczer i poprawn relacj. To by這 ich pierwsze oficjalne spotkanie! Czy瘺y po陰czy je fakt, 瞠 obie zosta造 porzuconymi "zdobyczami" popularnego re篡sera? Mo瞠 panie zostan przyjaci馧kami?

BWO