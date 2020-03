Decyzja Meghan Markle i księcia Harry'ego o odejściu od "royalsów" była poniekąd przewidywalna. Relacje pomiędzy małżonkami a pozostałymi członkami rodziny królewskiej stopniowo rozluźniały się od kilku miesięcy. W końcu nadszedł moment, w którym zdecydowali się, żeby oficjalnie ogłosić megxit. Od tego czasu stracili wiele przywilejów, przeprowadzili się do Kanady, odsunęli się od mediów i powoli ograniczali wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji pary książęcej Sussex. W marcu zmierzą się jeszcze kilkukrotnie z oficjalnymi wyjściami, podczas których będą po raz ostatni reprezentować ród monarchów. 5 marca pojawili się na Endeavour Fund Awards. To ich pierwszy raz od megxitu!

Meghan i Harry w Londynie na rozdaniu nagród

Endeavour Fund Awards to ważne dla Brytyjczyków wydarzenie, podczas którego wręczane zostają nagrody tym, którzy w szczególny sposób wykorzystali sport do wzmocnienia efektów rehabilitacji po ranach i chorobach powstałych na skutek walk zbrojnych. Dotyczy to szczególnie żołnierzy i weteranów wojennych. Meghan i książę pojawiali się na imprezie każdego roku, jeszcze gdy mały Archie był u mamy w brzuchu czy gdy amerykańska aktorka zamiast obrączki miała na palcu pierścionek zaręczynowy od Harry'ego.

Pary książęcej na gali wręczenia nagród nie zabrakło również w tym roku. To ich pierwsze wspólne i zarazem oficjalne wyjście od czasu złożenia rezygnacji z pełnienia obowiązków królewskich. Małżonkowie jeszcze kilkukrotnie będą musieli reprezentować rodzinę królewską na wydarzeniach wagi państwowej. Marzec to dla nich wyjątkowy czas. Zobaczcie, jak się prezentowali! Oboje postawili w swoich eleganckich stylizacjach na dopasowane do siebie odcienie błękitu i granatu. Meghan miała na sobie kreację od Victorii Beckham!

