Katy Perry i Orlando Bloomzaręczyli się rok temu. Teraz okazuje się, że ich związek nabrał jeszcze większego tempa i niebawem zostaną rodzicami. Ta radosna nowina długo była utrzymana w sekrecie i jak to zwykle bywa, nie przedostała się do prasy dzięki informatorom. Piosenkarka sama przekazała swoim fanom informację o ciąży. Zrobiła to w ostatnim teledysku (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ).

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Katy Perry i Orlando Bloom wzięli ślub? Amerykańskie media huczą od plotek, ale ich źródło już wcześniej kłamało

Katy Perry pod ostrzałem fotoreporterów

Katy Perry została przyłapana przez paparazzi pod siłownią. Na zrobionych przez nich fotografiach, gwiazda nie jest w galowym stroju, ale zwykłej szarej bluzie i dopasowanych legginsach w tym samym odcieniu. Mimo że bluza, jaką miała na sobie Perry była stosunkowo luźna, to i tak było pod nią widać brzuch przyszłej mamy. Piosenkarka miała ze sobą też dużą czerwoną torebkę. Kiedy więc tylko zorientowała się, że jest obserwowana przez fotoreporterów, próbowała zasłonić nią swoje ciążowe krągłości. Niestety, nie specjalnie jej się to udało, może dlatego, że na rękach miała psiaka swojego narzeczonego?

Katy Perry zemdlała

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Katy Perry zemdlała na planie "American Idol". Wówczas podawano, że przyczyną zasłabnięcia był ulatniający się gaz, który gwiazda wdychała. Teraz cała ta sytuacja nabiera nowego znaczenia. Być może Perry zasłabła właśnie z powodu ciąży, ale nie chciała jeszcze publicznie przyznać się, że niebawem zostanie mamą. Stąd cała ta historia z gazem.

Co o tym myślicie?

AG