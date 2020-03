Księżna Kate wystąpiła w sukience w stylu vintage. Podobną kreację miała na sobie księżna Diana. Widać mocną inspirację

Księżna Kate i książę William spotkali się ostatnio z wicepremierem Irlandii. Księżna Cambridge na to wydarzenie zdecydowała się założyć bardzo ciekawą suknię od znanego projektanta. Podobną kreację miała na sobie księżna Diana niemal 40 lat temu.

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William z wizytą w Irlandii:

Księżna Kate w vintage sukience

Księżna na spotkanie w Dublinie wybrała bardzo elegancki projekt od Oscara de la Renta. Założyła różową sukienkę w czarne kropki z żabotem i czarnym pasem na wysokości talii. Stylizację dopełniła czarnymi eleganckimi szpilkami oraz kopertówką w tym samym kolorze. Włosy upięła w niski kucyk, a na twarzy miała bardzo delikatny makijaż. Wyglądała stylowo i elegancko.

Warto zauważyć, że w tej kreacji Kate bardzo przypomina księżnę Dianę. Mama księcia Williama słynęła z zamiłowania do kolorowych strojów. Diana uwielbiała materiały w kropki. Kreacja znanego projektanta przypomina sukienkę Diany z lat 80-tych. Była również różowa, a krój obu sukienek jest niemal identyczny.

Księżna Kate nie po raz pierwszy jest porównywana do księżnej Diany. Middleton na urodzinach księcia Karola miała identyczną suknię, jak kiedyś Diana. Niewątpliwie żona księcia Williama musi mierzyć się z legendą rodziny królewskiej, która zawładnęła sercami Brytyjczyków. Ostatnio mówiło się o tym, że Kate przerobiła biżuterię księżnej Diany. Ze słynnych kolczyków usunęła diamenty, a fani monarchii nie byli z tego zadowoleni.

Trzeba przyznać, że Kate, żeniąc się z Williamem, musiała liczyć z porównaniami do Diany. Jak widać, w końcu to zaakceptowała i wykorzystuje to na swoją korzyść.

DK