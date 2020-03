"Przyjaciółki". Pierwszy odcinek 15. sezonu już w czwartek. Co czeka Ingę, Patrycję, Zuzę i Anię?

W minioną środę telewizja Polsat zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę. Na evencie pojawiła się także Joanna Liszowska, która zachwyciła nas swoją nową fryzurą. Jak mogliśmy się spodziewać, na antenie nie zabraknie więc i "Przyjaciółek". Serial został zapowiedziany także w spocie wizerunkowym stacji Polsat, która w tym roku spisała się pod tym względem lepiej, niż konkurencja.

"Przyjaciółki". Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki?

"Przyjaciółki" emitowane są na antenie Polsatu już od ośmiu lat, a widzowie pokochali bohaterki sportretowane przez Małgorzatę Sochę, Joannę Liszowską, Anitę Sokołowską oraz Magdalenę Stużyńską. Już w czwartek 5 marca, startuje nowy, 15. sezon serialu, a do obsady "Przyjaciółek" dołączyli nowi aktorzy: Marcin Perchuć oraz Kacper Kuszewski.

Chociaż oficjalna premiera pierwszego odcinka będzie miała miejsce na antenie Polsatu dopiero o 21:10, to najwięksi fani serialu już teraz mogą poznać nowe losy serialowych bohaterek, oglądając 15. sezon "Przyjaciółek" na ipla.tv.

"Przyjaciółki". Co się wydarzy w pierwszym odcinku?

Nowy odcinek 15. sezonu "Przyjaciółek" przyniesie sporo niespodzianek. Grana przez Anitę Sokołowską Zuza wreszcie zacznie stawać na nogi na płaszczyźnie zawodowej. I chociaż udało jej się znaleźć zatrudnienie w firmie deweloperskiej, to w nowym miejscu pracy bohaterka czuje się niekomfortowo. Jak się bowiem okazuje, przez nowego szefa i jego szowinistycznych współpracowników traktowana jest w sposób protekcjonalny. Jeśli zaś chodzi o życie Ingi (Małgorzata Socha), sporo problemów zacznie przysparzać jej córka Hania. Wszystko przez to, że wchodzi w okres adolescencji. Inga podejrzewa też, że nastolatka ulokowała swe uczucia w nauczycielu. Patrycja (Joanna Liszowska) zaczyna poszukiwania biologicznego ojca Klary. Pierwsze tropy doprowadzają ją do Leona, projektanta wnętrz.

Będziecie oglądać nowy sezon "Przyjaciółek"?

