Koronawirus w Polsce? Dyrektor Sanepidu ze Słubic została hitem internetu. "Nie całujcie się z nikim, kto nie jest mężem"

Jeśli macie obejrzeć jedną merytoryczną wypowiedź o koronawirusie, to niech to będzie wystąpienie dyrektor Sanepidu ze Słubic. Pani Jadwiga w cztery minuty wyjaśniła, dlaczego bać się nie należy i zrobiła to doprawdy po mistrzowsku - w niecałą dobę została "hitem internetu".

screen - HTS na żywo // Facebook Otwórz galerię (3)

