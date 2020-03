Stefano Terrazzino o koronawirusie. Tancerz nie robi zapasów, ale ma dla Polaków cenne rady. "Nie dajmy się panice" [TYLKO U NAS]

Stefano Terazzino w rozmowie z nami zdradził, jakie ma podejście do koronawirusa. Okazuje się, że tancerz nie panikuje. Zachęca też wszystkich, by do tematu podchodzili z nieco większym dystansem. Terazzino przyznał się też naszemu dziennikarzowi, że widział memy na temat tego, jak polska wódka działa na koronawirusa.

Fot. Plotek Exlusive

