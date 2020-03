Barbara Kurdej-Szatan odpowiedziała na pytanie o ciążę. Jej reakcja wiele mówi [TYLKO U NAS]

Od dłuższego czasu w mediach krążą plotki o ciąży Barbary Kurdej-Szatan. Wszystko za sprawą jej kreacji, które w ostatnim czasie były dosyć luźne. Mimo to prezenterka do dziś nie chciała wypowiadać się na ten temat i stroniła od komentarzy. Podczas wiosennej ramówki Polsatu zapytaliśmy Barbarę o jej stan. Jej reakcja nie tylko wywoła u was uśmiech, ale i rozwieje wątpliwości.

REKLAMA

BO