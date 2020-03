Pod koniec lutego stacja TVN zaprezentowała wiosenny spot wizerunkowy. Teraz nadeszła pora, by swoją propozycję przedstawiła nam telewizja Polsat. W środę 4 marca odbyła się impreza ramówkowa stacji. Gwiazdy pochwaliły się swoimi stylizacjami, a Julia Wieniawa postawiła na odważną kreację. Podczas eventu nie obyło się też bez wzruszeń. Nina Terentiew uczciła bowiem pamięć Pawła Królikowskiego, który przez lata był jurorem programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Spot wizerunkowy stacji Polsat

Spot wizerunkowy Polsatu nie należy może do najbardziej zaskakujących, chociaż ogląda się go bardzo dobrze. Wideo Polsatu jest roztańczone i spełnia swoją funkcję - prezentuje najważniejsze programy i seriale, które zostaną wyemitowane na antenie tej wiosny. Spot utrzymany został w ciepłej, pomarańczowej kolorystyce, która jest charakterystyczna dla oprawy graficznej tejże stacji. Hasło reklamujące nową ramówkę to "Włącz Polsat", a w filmie ta zaszczytna funkcja przypadła Katarzynie Dowbor i Blance Lipińskiej.

Jako pierwszą w filmie zobaczymy właśnie lubianą przez widzów Katarzynę Dowbor. Prezenterkę będziemy mieli okazję oglądać w znanym już widzom programie "Nasz Nowy Dom". Jeśli chodzi o znane i uwielbiane produkcje, to widzowie niezmiennie zobaczą również "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na antenie Polsatu pojawi się także kolejny sezon serialu "Zawsze warto", w którym podziwiać możemy Weronikę Rosati, Julię Wieniawę oraz Katarzynę Zielińską. Tej wiosny nie zabraknie i 15. serii "Przyjaciółek".

Nadchodzącej wiosny widzowie będą mieli okazję obejrzeć w Polsacie dwa nowe programy: pierwszym jest muzyczny talent-show "The Four. Bitwa o sławę" z Natalią Nykiel. Drugim natomiast okazał się "Tylko Jeden" - reality show dla przyszłych zawodników MMA, którego prowadzącą została Blanka Lipińska.

Fani kabaretów również będą zadowoleni. Stacja postanowiła bowiem wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, od 1 marca emitując "Kabaret na żywo. Przystanek radość" z Katarzyną Pakosińską oraz Michałem Wójcikiem z kabaretu "Ani Mru-Mru".

Czy nowy spot Polsatu przypadł Wam do gustu?

