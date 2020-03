Blanka Lipińska w drapieżnej kreacji na ramówce Polsatu. Autorka "365 dni" zmieniła też fryzurę

hanoli776 godzinę temu Oceniono 4 razy 4

To jest odwzorowanie postawy i chęci życia większości kobiet. Nie wiem czym się podniecacie.

Blanka Lipińska podobnie jak modelki czy aktorki sprzedaje wizualnie swoje ciało, a do tego sama uroda nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze trochę oleju w głowie...

Pamiętacie co śpiewał Kazik ? ,,Wszyscy artyści to prostytutki ''

Podobnie śpiewał śp. Grzegorz Ciechowski ,, Ta piosenka jest dla mamony''