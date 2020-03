Barbara Kurdej-Szatan razem z mężem Rafałem Szatanem pojawili się na wiosennej ramówce Polsatu. Na tę okazję gwiazda wybrała fuksjowy garnitur, a jej mąż jak zawsze postawił na czerń. Jak widać, prezenterka bardzo polubiła garnitury, ponieważ w takim outficie widzimy ją już drugi raz. Mimo to prezentowała się świetnie i z klasą.

Barabara Kurdej-Szatan na wiosennej ramówce Polsatu

Garnitury w tym sezonie to hit. Podczas tegorocznych ramówek czy różnych ceremonii wiele gwiazd decyduje się właśnie na taki outfit. Choć biały komplet w tym zestawieniu zajmuje pierwsze miejsce, to jednak Barbara rezygnuje z klasycznych kolorów. Teraz postawiła na fuksję, a jak pamiętamy, podczas premiery filmu "Swingersi" zdecydowała się na kolor żółty. Jak dla nas, to był strzał w dziesiątkę i brawa za odwagę w wyborze kolorów! Prezenterka całość stylizacji dopełnia różową torebką, naturalnym makijażem i prostą fryzurą.

Barbara Kurdej Szatan dzak / AK DAMIAN/KAPiF.pl

Jak pamiętamy, wokół małżeństwa Szatanów od pewnego czasu krążą plotki o drugiej ciąży prezenterki. Niestety, para jeszcze nie potwierdziła domniemań, ale ponownie ta kreacja nie uciszy plotek o ciąży. Marynarka prezenterki była odcięta tak, aby w okolicach brzucha miała dużo "luzu". To jej trzecia "luźna" stylizacja.

Jak już wspominaliśmy, podobnie było z garniturem podczas premiery filmu "Swingersi" i suknią, którą wybrała na tegoroczne Telekamery (i która zapoczątkowała plotki o ciąży prezenterki).

Przypomnijmy, że Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są małżeństwem od 10 lat i ostatnio świętowali okrągłą rocznicę. Para wspólnie wychowuje 7-letnią córkę, Hanię.

