"Hotel Paradise" to nowy program TVN-u, w którym piękni i wysportowani uczestnicy wylatują na Bali, szukać miłości lub... wzbogacić się. Reality show zastąpiło w ramówce TVN 7 "Big Brothera", który być może powróci na antenę jesienią. Nowa produkcja wzbudza jednak tyle samo emocji, co poprzednia. Uczestnicy są barwni, kłócą się między sobą i nawiązują sojusze. Właśnie na jaw wyszło, że jedna z pań przebywających na wyspie to była gwiazda Playboya.

Martyna Kondratowicz na okładce magazynu dla panów

Modelka swoją decyzją o dołączeniu do ekipy programu pochwaliła się kilka dni temu na Instagramie. Była bardzo podekscytowana.

Nareszcie mogę to ogłosić oficjalnie! Jestem uczestniczką pierwszej edycji Hotelu Paradise. Włączcie TVN 7 (...) i oceńcie sami, jak wypadłam - napisała Martyna.

Przejrzeliśmy dokładnie jej profil i natknęliśmy się na gorące zdjęcia. Celebrytka nie miała problemów, by rozebrać się do naga, a piersi zakryć dłońmi i listkami. Sesja zdjęciowa została wykonana na potrzeby grudniowego magazynu Playboya w 2018 roku.

Pod zdjęciami nie brakuje komplementów. Fani najczęściej komentowali je emotikoną płomienia.

Piękna!

Bardzo sexy!

Swoimi wdziękami Martyna chwali się obecnie w programie TVN-u. Myślicie, że obycie z mediami i kamerami pomoże jej wygrać program?

Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku spółka Marquard Media Polska wycofała z rynku prasy m.in. 'Playboya'. Dla fanów jest to bez wątpienia szok. Nie da się ukryć, że magazyn dla panów jest już kultowy. Tutaj przeczytacie historię polskiej edycji.

