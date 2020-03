Ilona Montana zaprosiła synów na ślub z Paulem. Nie zabrakło też jego dziecka. Panowie prezentowali się elegancko

20 lutego Ilona Felicjańska i Paul Montana wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w Londynie i jak wyliczył Fakt, małżonkowie przeznaczyli na wszystko około 30 tys. złotych. W tym dniu towarzyszyli im najbliżsi, według doniesień było to niewiele ponad 30 osób. Teraz Paul Montana pokazał zdjęcie najważniejszych gości, czyli ich synów.

Ilona Montana zaprosiła synów

Jak wiemy życie Ilony nie jest łatwe. Zmaga się z chorobą alkoholową, ma za sobą rozwód z Andrzejem Rybkowskim. Z mężem rozstała się w 2012 roku. To z nim zostali ich synowie: Adam (wtedy miał 11 lat) i Maciej (wtedy 12-letni). Mama miała płacić na nich alimenty w wysokości 500 zł na każdego. Jednak zawsze starała się być blisko nich oraz poświęcać im mnóstwo czasu i uwagi. Ostatnie zdjęcie, jakie pojawiło się w mediach społecznościowych, jest dowodem na to, że mają świetny kontakt. 19-letni Adam i 20-letni Maciej zjawili się na ślubie mamy z Paulem Montaną. Pojawił się także jego nastoletni syn.

#myboys #family #familymatters - napisał Montana.

Zdjęcie skomentowała Ilona:

I moi! Najlepsi i najprzystojniejsi. Duma - dodała.

Mężczyźni ubrani byli bardzo elegancko. Mieli koszule, krawaty oraz garnitury. Synowie Ilony nieco poważniej zapozowali do zdjęcia, jednak syn Paula radośnie się uśmiechał do obiektywu. On też dodał u siebie na profilu to samo ujęcie:

Szerokie uśmiechy, totalnie elegancko #classy #elegance #wyjściowo #czekajacnajedzenie #ślubnie #garnitury #szczesliwiludzie - napisał.

Jak widać chłopaki murem stoją za swoimi rodzicami, którzy ostatnio mieli wiele problemów. Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku zostali aresztowani w Stanach Zjednoczonych po tym, jak modelka pod wpływem alkoholu ugryzła ukochanego w łydkę. Potem on opublikował jej zdjęcie w intymnej sytuacji oraz post, na którym była roznegliżowana. Jednak oboje uważają, że te sytuacje tylko wzmocniły ich miłość.

