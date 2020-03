Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazuje zdjęcie z wesela z Adrianem. "Teraz wszystko się pozmieniało"

Ilona to bohaterka szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Wraz z poznanym w reality show Adrianem nadal tworzy zgraną parę. Mimo dzielącej ich odległości świetnie się dogadują i spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, czym często chwalą się na Instagramie. Jakiś czas temu Ilona opublikowała ich wspólne zdjęcie z wesela. Co ciekawe w opisie zdradziła swoje podejście do ślubu.

Ilona z "Rolnik szuka żony" szczerze o ślubie

Choć nie mają długiego stażu związku, najwyraźniej i Ilona i Adrian patrzą na to bardzo poważnie, co potwierdziła sama zainteresowana w swoich mediach społecznościowych.

Lubicie wesela? Ja się przyznam, że wcześniej niekoniecznie lubiłam, ale od kiedy jest Adrian, wszystko mi się pozmieniało - napisała Ilona.

Jak się okazuje, fani od razu wychwycili fakt, że może jedna z ulubionych rolnikowych par szykuje się do ślubu. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w tym pytań o ich plany na przyszłość.

Czekam na wasze!

Na Waszym bym się pobawił.

A wasz ślub kiedy?

Niestety, Ilona nie odpowiedziała jeszcze ciekawskim, ale mamy nadzieję, że już niedługo para rzeczywiście stanie na ślubnym kobiercu. Byłaby to jedna z kilku par, która po programie "Rolnik szuka żony" wzięła ślub.

Wiemy też, że jak na razie układa im się bardzo dobrze. Ostatnio para spędziła razem weekend. Wybrali się na wycieczkę do szklarni, a towarzystwa dotrzymywał im piesek kobiety. Dodatkowo wzajemnie się wspierają i pokochali swojej połówki hobby. Adrian dla wybranki serca polubił konie, a Ilona dla ukochanego fotografię.

Życzymy im dużo szczęścia!

