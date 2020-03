Nicolas Cage to prawdziwy hollywoodzki gwiazdor, a prawdziwi hollywoodzcy gwiazdorzy nie mają łatwego życia. Muszą toczyć odwieczną walkę z używkami i opędzać się od młodszych o połowę dziewcząt. Przypomnijmy tylko, że rok temu, będąc pod wpływem alkoholu, aktor poślubił swoją młodszą o 20 lat partnerkę. Po czterech dniach rozwiódł się z nią jednak, doprowadzając do tego, że była żona gwiazdora domagała się od niego alimentów za trwające niewiele ponad pół tygodnia małżeństwo. Teraz nadszedł czas na nową kobietę w życiu aktora.

Nicolas Cage zabrał dziewczynę na randkę do grobowca

Nicolas Cage swoje szczęście znalazł u boku nowej, młodszej tym razem o trzy dekady, dziewczyny. Przy okazji ostatniej wizyty w Nowym Orleanie aktor wpadł na genialny pomysł, by swojej ukochanej pokazać wyjątkowe dla siebie miejsce. Nową partnerkę zabrał na cmentarz i pochwalił się wybudowanym specjalnie dla niego grobowcem.

Oryginalna budowla, w której na wsze czasy spocznie Nicolas Cage, to gustowna biała piramida. Gwiazdor kazał umieścić na niej inskrypcję po łacinie: “Omnia ab Uno”, oznaczającą "Wszystko z Jednego". Grobowiec aktora zlokalizowany jest na cmentarzu St. Louis w Nowym Orleanie, tym samym, na którym pochowano niesławną królową voodoo, Marie Laveau. Trzeba więc przyznać, że Nicolas Cage ma rozmach (i żyłkę romantyka).

Jak się okazuje, piramida Nicolasa Cage'a wprawia w konsternację wszystkich odwiedzających cmentarz (ciekawe, czy zrobiła wrażenie również na jego nowej partnerce?). Co więcej, od kiedy piramida została wybudowana prawie 10 lat temu, cmentarz zyskał sławę niemal tak wielką, jak sam aktor. Turyści i fani gwiazdora przybywają pod jego przyszłą mogiłę, aby uczcić pamięć gwiazdora jeszcze za jego życia. Niektóre miłośniczki aktora całują nawet jego grobowiec, zostawiając tym samym na mogile ślady z czerwonych szminek.

Musimy przyznać, że grobowiec gwiazdora zrobił na nas piorunujące wrażenie. Myślicie, że Nicolas Cage przekonał dziewczynę, by na wieki spoczęła u jego boku?

Kim jest nowa partnerka Nicolasa Cage'a?

Riko Shibata, nowa partnerka aktora, ma 26 lat, a to oznacza, że jest o 3 lata młodsza niż najstarszy syn Cage'a. Spotyka się z Nicolasem przynajmniej od dwóch miesięcy. Riko nie była szerzej znana zanim pokazała się u boku aktora. Jeśli Nicolas postanowi się jej oświadczyć, Shibata zostanie jego czwartą żoną. Jak na razie nie mamy wątpliwości, że pokazanie dziewczynie własnego grobu to dobra metoda na przywiązanie jej do siebie. Pytamy też z lekkim niepokojem - co jeszcze Nicolas jej pokaże?

JP