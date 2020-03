Barbara Kurdej-Szatan w czarnych, krótkich włosach. Fani: W blondzie lepiej. Nie zabrakło porównań do znanej dziennikarki

Barbara Kurdej-Szatan na brak pracy nie narzeka. Mimo że kilka miesięcy temu nagle straciła trzy programy w Telewizji Polskiej, nowe oferty pojawiły się natychmiast. Została gwiazdą Polsatu i zdążyła już nawet poprowadzić Sylwestrową Moc Przebojów w Katowicach. Na co dzień gra jednak w teatrze, wcielając się w różne postacie. Do jednej z ról musiała zmienić fryzurę. Jak aktorka prezentuje się w czarnych, krótkich włosach?

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan o kryzysie w małżeństwie

Barbara Kurdej-Szatan w peruce

We wtorek wieczorem gwiazda "M jak Miłość" pochwaliła się fanom serią selfie wykonanych w garderobie. Oczywiście wszyscy zwrócili uwagę na nowy wizerunek aktorki.

Czarnulką być - podpisała zdjęcia.

Internauci zgodnie stwierdzili, że Barbarze lepiej w naturalnych, blond włosach.

W blondzie zdecydowanie lepiej.

Wolę Basię blondynkę.

W blond oczywiście najlepiej.

Niektórzy sugerowali nawet, że Kurdej-Szatan wygląda jak gwiazda TVN-u, Ewa Drzyzga.

Pierwsza myśl że Ewa Drzyzga i "Rozmowy w toku".

Rany, myślałam, że to Pani Ewa Drzyzga.

Barbara Kurdej-Szatan - kariera

Basia zyskała popularność dzięki występom w reklamie jednej z sieci komórkowych. Dostała ten angaż tuż po udziale w drugiej edycji "X Factora". Widzowie tak bardzo ją polubili, że kolejne oferty pracy zaczęły pojawiać się same. Zagrała między innymi w "M jak Miłość" i poprowadziła dwa flagowe programu TVP - "The Voice Of Poland" i "Kocham Cię Polsko". Obecnie jest gwiazdą Polsatu. Wciela się w Marię Biernacką w produkcji "W rytmie serca". Prywatnie jest żoną wokalisty i aktora, Rafała Szatana oraz mamą niespełna 8-letniej Hani.

CW