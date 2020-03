"Sanatorium miłości". Czy powstanie 3. sezon? TVP dało jasną odpowiedź

Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji oglądać programu, przypominamy. "Sanatorium miłości" to emitowany na antenie TVP show, w którym dwunastka seniorów ma szansę na odnalezienie drugiej połówki. Prowadzi go Marta Manowska, prezenterka znana także z programu "Rolnik szuka żony". Program przypadł do gustu widzom TVP. W niedzielę 8 marca wyemitowany zostanie ostatni odcinek drugiego sezonu "Sanatorium miłości". Miłośnicy produkcji zastanawiają się tymczasem, czy mogą liczyć na kolejną serię programu.

Sanatorium miłości - będzie 3. sezon!

Fani programu "Sanatorium miłości" mogą odetchnąć z ulgą. W niedalekiej przyszłości będą mogli obejrzeć kolejny, trzeci już sezon programu. TVP oficjalnie potwierdziło tę informację na swoim Instagramie, a nawet zaprosiło swoich fanów do udziału w programie:

Tak, to już potwierdzone! Będzie trzecia edycja Sanatorium miłości! To okazja na zmiany w życiu dla niektórych z Was, albo dla Waszych znajomych, krewnych czy bliskich. Dla tych, których dotknęła samotność. Wysyłajcie zgłoszenia i zawiadomcie o nowej edycji tych, którzy nie mają dostępu do mediów społecznościowych. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Fani programu bardzo pozytywnie zareagowali na wieść o tym, że powstanie kolejna seria "Sanatorium miłości" i wyrazili swoją sympatię dla uczestników dotychczasowych edycji:

Z niecierpliwością czekam na niedzielę wieczór! Cudowni ludzie, o dobrych sercach z wspaniałą energią - uwielbiam ich wszystkich bez wyjątku. Oby kolejna edycja była równie udana!

Uwielbiam ten program.

Oj, czekamy.

