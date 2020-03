Anna Mucha zdradza, z kim spała z serialu "M jak miłość". To pokaźna lista. "Wszyscy moi i jeszcze mi za to płacą"

Anna Mucha zazwyczaj mówi od razu to, co myśli, nie zważając na konsekwencje. Nie przejmuje też się hejtem i krytyką, co często podkreśla. Tym razem w żartobliwy sposób odniosła się do mężczyzn, z którymi miała okazję spać w serialu "M jak miłość". Zamieściła filmik na Instagramie, pokazując każdego z jej kochanków.

Anna Mucha pokazuje, z iloma mężczyznami "spała" w "M jak miłość"

Aktorka, będąc na nagraniach, pokazała swoich byłych partnerów. Przypomnijmy, że w serialu było ich tylu, że trudno zliczyć, ale na nagraniu widzimy tylko trzech. Wprawdzie Maurycy Popiel i Krystian Wieczorek żartowali sobie z pomysłu aktorki, ale Marcinowi Bosakowi nie do końca spodobał się pomysł, co zdradziła jego mina.

Z tym spałam - zaczęła, wskazując na Maurycego Popiela.

Później podeszła do Krystiana Wieczorka, który obecnie jest jej serialowym mężem i powiedziała:

Z tym też spałam.

Na końcu przysiadła się do Marcina Bosaka i powtórzyła zdanie.

Z tym spałam. Wszyscy moi. I jeszcze mi za to płacą - wyznała, śmiejąc się.

Całość możecie zobaczyć poniżej:

Musimy przyznać, że ostatnio wokół Anny Muchy powstaje niezły szum. Wszystko za sprawą jej uczestnictwa w tanecznym show "Dance Dance Dance". Wielu widzów zarzuciło jej niesprawiedliwość i faworyzowanie jednego uczestników, mianowicie kolegi z planu Rafała Mroczka. Jednak aktorka najwyraźniej tym się kompletnie nie przejmuje, bo nagrała znowu wideo, w którym razem z Rafałem nabija się z zarzutów.

Widać, że oboje mają ogromny dystans do hejtu w sieci.

