Quebonafide będzie gościem Kuby Wojewódzkiego? Dziennikarz rozwiał wątpliwości. Obok niego sławny piłkarz

Właśnie rozpoczął się kolejny sezon sezon talk-show Kuby Wojewódzkiego. We wczorajszym odcinku mięliśmy okazję oglądać Annę Marię Sieklucką oraz Magdalenę Lamparską - aktorki z filmu "365 dni" Blanki Lipińskiej.

REKLAMA

Wpadki TV. Obejrzyjcie nasze wideo!

Zobacz wideo

Quebonafide gościem Kuby Wojewódzkiego?

Wielu fanów zarówno Kuby Wojewódzkiego, jak i Quebonafide zastanawia się, czy raper będzie gościem w tym sezonie programu. Post "króla TVN", w którym odsyła na stronę sprzedającą bilety na koncerty Quebo, wydaje się być małą wskazówką:

Jednak tym, co rozwiewa wszelkie wątpliwości, jest zajawka nowej serii programu Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz wyjawił, że w którymś z odcinków na kanapie na pewno zobaczymy Quebo:

Największą niespodzianką, która nam się szykuje, to jest jeden program, w którym będzie Quebonafide i Krzysztof Piątek już niedługo - zapowiedział.

Przypomnijmy tylko, że ostatnio raper przeszedł niespodziewaną metamorfozę. Zrezygnował ze swoich kolorowych włosów i tatuaży, nie przypomina już Jokera rapu. Jego "nowa stara wersja" to powrót do siebie sprzed lat, do czasów studenckich, kiedy uczęszczał na Uniwersytet Warszawski. Jakub Grabowski, czyli Quebonafide z przeszłości, zaczął nosić okulary i "niepozorne" ubranie. W takiej stylówce Quebonafide był już gościem audycji "Układ Słoneczny" Solara oraz "DD TVN". Najpewniej za ostatnimi działaniami rapera stoi profesjonalna agencja PR-owa, a cała jego przemiana jest starannie zaplanowaną akcją, mającą na celu wypromowanie albumu "Romantic Psycho".

Będziecie oglądać Quebo u Kuby Wojewódzkiego?

JP