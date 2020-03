Żona Michała Żebrowskiego jest w ciąży? Jej najnowszy post nie pozostawia złudzeń

Michał Żebrowski i Aleksandra Żebrowska tworzą zgrane małżeństwo od ponad dekady. Owocem ich miłości jest dwójka dzieci: 9-letni Franciszek i 6-letni Henryk. Po najnowszym zdjęciu, jakie zamieściła na Instagramie żona aktora, wnosimy, że rodzina Żebrowskich już wkrótce się powiększy. Gwiazdy i fani już zaczęli gratulować.

Aleksandra Żebrowska jest w ciąży?

Od jakiegoś czasu przyzwyczailiśmy się do tego, że gwiazdy show-biznesu ważne oświadczenia przekazują swoim fanom za pośrednictwem Instagrama. W przypadku ogłoszenia ślubu, zaręczyn, czy ciąży nie jest inaczej. Domniemamy, że Aleksandra Żebrowska poszła tą drogą i właśnie poprzez zdjęcie chciała ogłosić radosną nowiną, jaką jest ciąża. Żona Michała Żebrowskiego opublikowała zdjęcie talerza, na którym położyła ogórki kiszone i kromki chleba, jednak to podpis daje nam więcej do myślenia.

#pregnancyannouncement- napisała.

Tłumacząc na język polski, wychodzi nam ogłoszenie ciąży. Wydaje się, że to nie żaden żart, ponieważ pod postem modelki aż roi się od miłych słów gratulacji, także od innych gwiazd show-biznesu m.in. od Lary Gessler, czy Borysa Szyca.

Wspaniale!

Gratuluję. Szczęścia życzę.

Fake. Nie ma lodów.

Jak nic, ciąża- piszą zgodnie pod zdjęciem internauci.

Zdjęcie, jakie zamieściła Aleksandra Żebrowska, daje nam wiele do myślenia. Modelka nie przekazała informacji wprost, jednak myślimy, że to tylko kwestia czasu, aż szczęśliwą nowiną podzieli się Michał Żebrowski. Już teraz gratulujemy!

