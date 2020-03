Księżna Kate wie, co jest na topie. Modnymi dodatkami i niecodziennym kolorem kreacji zachwyciła Irlandczyków

Kate Middleton jest pod stałą opieką wybitnych stylistów. Nic w tym dziwnego, skoro pełni tak ważną funkcję państwową. Jako księżna musi wyróżniać się elegancją i szykiem. To kobieta z klasą, więc rzadko zawodzi miłośników mody, nawet podczas sportowych konkurencji. Aktualnie razem z mężem przebywa w Dublinie. Tym razem również zachwyca kreacją. Postawiła na kolor, który idealnie wpasował się w symbolikę Irlandii.

Zobacz wideo Księżna Kate zawsze prezentuje się olśniewająco. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy nawet w spartańskich warunkach.

Księżna Kate poczuła wiosnę!

Księżna Kate kilka kolejnych dni spędzi razem z księciem Williamem w Irlandii, gdzie zastępować będzie w obowiązkach królową Elżbietę. Już dzisiaj Brytyjczycy spotkali się z parą prezydencką odwiedzanego kraju. Middleton podczas oficjalnej wizyty u gospodarzy Irlandii świetnie prezentowała się w wiosennej stylizacji. Ten kolor spodobał się Irlandczykom!

Księżna Kate wie, co jest aktualnie w modzie! Każdy wyznawca dobrego stylu stwierdzi, że welurowa opaska na włosach to hit sezonu, którego nie może zabraknąć w szafie prawdziwej fashionistki. Middleton przyzwyczaiła nas do tego, że jest miłośniczką eleganckich długich płaszczy, więc dwurzędowe okrycie wierzchnie, które założyła podczas wizyty w Dublinie, nie zdziwiło raczej nikogo. Większą uwagę zwracał kolor kreacji. Żona księcia Williama postawiła na niecodzienną zieleń, która w połączeniu z bufiastymi rękawami i motywem dwuczęściowego kompletu, tworzyła niebywały efekt.

Księżna Kate w Irlandii East News

Niewątpliwie zieleń kojarzona jest z budzącą się do życia przyrodą i wiosną, na którą czekamy z utęsknieniem. Księżna Kate postanowiła zarazić optymistyczną kolorystyką mieszkańców Dublina. Wybór tej barwy nie był przypadkowy. Zieleń jest poniekąd symbolem rodowitych mieszkańców Irlandii, a dokładniej ich patrona, świętego Patryka, którego wspomnienie niedługo będą obchodzić.

Myślicie, że stylizacja księżnej była przemyślanym zabiegiem dyplomatycznym?

