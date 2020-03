"Dance Dance Dance": Anna Mucha faworyzuje Rafała Mroczka? Aktorzy z "M jak miłość" odpowiadają na zarzuty fanów

Ostre słowa Anny Muchy są główną atrakcją drugiej edycji "Dance Dance Dance". Nowa jurorka nie stroni od nieprzychylnej oceny tanecznych umiejętności uczestników show. Już przed rozpoczęciem planu zdjęciowego wspominała, że nie będzie drugą Ewą Chodakowską, która słynęła z motywowania tancerzy dobrą opinią. Aktorka weszła ostatnio w iskrzącą dyskusję z Kasią Stankiewicz, której występ nie przypadł Ani do gustu. Widzowie niemalże jednogłośnie przyznali, że Mucha nie zna umiaru w przyznawaniu gwiazdom niskich not. Wysoką ocenę dała jedynie... Rafałowi Mroczkowi. Czyżby przez wzgląd, że to jej kolega z serialu "M jak miłość"? Aktorzy odpierają zarzuty.

Mucha i Mroczek drwią z posądzania ich o "kolesiostwo"

Anna Mucha i Rafał Mroczek znają się od wielu lat. Oboje rozpoczynali swoją przygodę aktorską w serialu "M jak miłość", a producenci telenoweli często łączyli ich drogi. Nie ma w tym nic dziwnego, że Ania i Rafał pałają do siebie sympatią. To nieuniknione również podczas realizacji zdjęć do programu "Dance Dance Dance". Czy jednak ich zażyła relacja ma wpływ na oceny jurorki? Widzowie zauważyli, że w pierwszym odcinku jedynie Mroczek dostał od Muchy pozytywne noty.

Aktorzy, pracując razem, wciąż spotykają się na planie filmowym. Tak stało się i tym razem. Anna opublikowała relację na Instagramie, na której żartuje z kolegą z płynących w ich stronę oskarżeń. Mroczek uznał, że "cicha Mucha" jest rzadkością i nie krył zdziwienia, że się z nim nie przywitała.

A ja się miałam odzywać, przepraszam, skoro Ty wszedłeś do garderoby? - skwitowała aktorka.

Słuchaj, Ciebie zawsze słychać, a teraz cichutko jak pod miotłą: Cicho, Rafał idzie. Muszka, dzień dobry, cholero! - żartobliwie wtórował jej Rafał.

Anna Mucha w rozmowie nawiązała do pogłosek o rzekomej protekcji w "Dance Dance Dance":

Podobno Cię faworyzuję, rozumiesz?

Ta? Aha. No to poczekajcie na następne odcinki, dzięki - zwrócił się do użytkowników Instagrama rozbawiony Mroczek.

Widać, że oboje mają ogromny dystans do hejtu w sieci. Może Rafał swoim występem po prostu zasłużył na wysokie oceny jurorów? Przypomnijmy, że nie tylko Anna Mucha pochwaliła jego taneczny talent.

