Quebanafide pojechał na Fashion Week do Paryża. Zrelacjonował pokaz McQueena

Quebonafide jest jednym z najbardziej popularnych raperów w Polsce. Jego współpraca z Taco Hemingwayem sprawiła, że już na dobre zagrzał miejsce nie tylko na polskiej scenie muzycznej, a również w rodzimym show-biznesie. Od kiedy zaczął spotykać się z Natalią Szroeder, równie interesujące co jego muzyka, stało się jego życie prywatne, a w nim ostatnio sporo zmian.

REKLAMA

Quebonafide na pokazie McQueena

Przy okazji promocji najnowszej płyty "Psychoromantyk" raper zdecydował się totalnie zmienić swój wizerunek, a dokładniej rzecz biorąc wrócić do czasów szkoły średniej. Quebonafide wygląda teraz identycznie, co na starych zdjęciach, które jeszcze niedawno były hitem Internetu. Zakrył swoje wszystkie tatuaże, założył okulary, wrócił do starej fryzury i ubrań. Tak pokazuje się publicznie od ponad miesiąca.

Przy okazji raper wrócił na Instagram, od którego wcześniej mocno stronił. Kilka tygodni temu relacjonował wspólne weselne tańce z Natalią Szroeder, a także mecz w Monachium, po którym spotkał się z Anną i Robertem Lewandowskimi. Okazuje się, że Quebo nie będzie przestawał nas zaskakiwać. Tym razem wybrał się do Paryża i to na Fashion Week. Elegancki modowy event nie skłonił rapera do zmiany stylówki. Ten zaprezentował się w klasycznym już dla siebie swetrze z białym kołnierzykiem i szerokich spodniach. Co ciekawe, Quebo załapał się na wspólne selfie z japońskimi influencerkami, czym również pochwalił się na swoim profilu.

Jesteśmy ciekawi, co jeszcze wymyśli Quebo przy okazji promocji nowego krążka. Wy też?