Eurowizja 2020. Zespół Little Big reprezentuje Rosję. Czy przebiją "Skibidi"? "Jesteśmy przerażeni"

Eurowizja 2020 nadchodzi wielkimi krokami. Muzyczne wydarzenie odbędzie się w Rotterdamie w dniach 12, 14 i 16 maja. Nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizja reprezentować będzie Alicja Szemplińska. Tak wraz z widzami zadecydowało jury w składzie Cleo, Michał Szpak oraz Gromee podczas specjalnego odcinka "Szansy na sukces". Występ polskiej piosenkarki nieprzychylnie oceniła jednak guru polskich wokalistek - Elżbieta Zapendowska.

Rosję reprezentuje Little Big na Eurowizji 2020!

Reprezentanci poszczególnych europejskich krajów spotkają się w czasie konkursu już po raz 65. Dużo emocji wzbudza zespół, który reprezentować będzie Rosję. To Little Big, w którego skład wchodzą Ilja Prusikin, Sofia Tajurskaja, Anton Lissow oraz Siergiej Makarow.

Wybór Little Big na reprezentanta Rosji ucieszył fanów zespołu, którzy stanowią naprawdę liczne grono. Świadczy o tym chociażby liczba wyświetleń ich piosenek na YouTube. W muzyce Rosjan odnaleźć możemy zarówno rap, pop jak i punk. Sam zespół zaś określa swój styl jako "funeral rave". Najbardziej znanymi piosenkami Little Biga są "Big Dick", "I’m OK", "LollyBomb" a także "Go bananas". Jednak prawdziwym hitem rosyjskich muzyków jest "Skibidi", które w 2019 roku, zaledwie kilka miesięcy po premierze, stało się ogólnoświatowym viralem. Do "Skibidi" tańczyli wszyscy (również w Polsce), zaś teraz wyświetlenia teledysku liczy się już w setkach milionów - a dokładnie są to 363 miliony.

Little Big byli dość zaskoczeni wyborem ich zespołu na reprezentację Rosji. Jak sami zdradzili w rozmowie z telewizją publiczną, było to dla nich coś zupełnie nieprzewidzianego. A czego możemy się spodziewać po występie w Rotterdamie?

Cieszyliśmy się, kiedy wieści nadeszły. A potem się przeraziliśmy, bo to jednak wielka odpowiedzialność reprezentować Rosję - mówił frontman zespołu, Ilja Pruskin tabloidowi "Komsomolska Prawda". - Przed nami wielkie oczekiwania, których boimy się nie spełnić. Mogę tylko powiedzieć, że nasz utwór będzie fajny.

Poniżej możecie posłuchać przeboju "Skibidi" oraz obejrzeć szalone wideo. Nam teledysk przypadł do gustu i można chyba stwierdzić, że jak na razie to Rosja ma najmocniejszą reprezentację na tegoroczną Eurowizję.

