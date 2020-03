Orły 2020. Dawno niewidziana Agata Buzek pojawiła się na gali. Kreacja piękna, ale kolor nietrafiony

Orły 2020 za nami. Podczas poniedziałkowej gali wręczono Polskie Nagrody Filmowe ORŁY. Największym zwycięzcą było zdecydowanie "Boże Ciało" Jana Komasy, które triumfowało m.in. w kategorii najlepszy film, reżyseria oraz scenariusz (pełną listę zwycięzców możecie zobaczyć TUTAJ).

Duże zainteresowanie mediów wzbudziła Marta Żmuda-Trzebiatowska. Aktorka otrzymała nominację za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą za film "Mowa ptaków". Uwagę zwracała też jej piękna, atłasowa sukienka, która mocno podkreśliła ciążowy brzuszek. Na gali nie zabrakło również innej znanej aktorki.

Orły 2020. Agata Buzek w bardzo jasnej kreacji

Agata Buzek rzadko pojawia się na imprezach branżowych. Dlatego podczas gali wszystkie obiektywy aparatów były skierowane właśnie na nią. Gwiazda na tę okazję założyła długą i luźną sukienkę. Nie jesteśmy przekonani do wyboru koloru kreacji, ponieważ zlewa się ona z jasną karnacją aktorki.

Agata Buzek KAPiF

Jednak trzeba przyznać, że suknia pięknie mieniła się w blasku fleszy aparatów. Gwiazda zdecydowała się na makijaż w stylu "no make-up". Nie podkreśliła oczu ani ust, przez co wyglądała bardzo naturalnie. Do kreacji dobrała złote szpilki oraz mieniącą się torebkę.

Podoba się wam stylizacja Agaty Buzek?

KB