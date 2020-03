Adam Małysz pokazał archiwalne zdjęcia z Piotrem Żyłą. Wystartował też z nowym cyklem na Instagramie

Adam Małysz największe sukcesy święcił w czasach, gdy sportowcy nie byli jeszcze bohaterami tabloidów. Skromny skoczek narciarski z Wisły podbił serca Polaków nie tylko swoimi wyczynami, ale także poczuciem humoru i sympatycznym usposobieniem. Mimo że od zakończenia jego sportowej kariery minęło już kilkanaście lat, to Małysz nadal cieszy się sympatią wśród swoich fanów. W utrzymaniu zainteresowania pomaga mu między innymi aktywnie prowadzone konto na Instagramie. Ostatnio były skoczek wystartował z nowym cyklem #ciekawostkiomalyszu, a to nie lada gratka dla jego wiernych kibiców.

Adam Małysz na archiwalnych zdjęciach

Wszystko zaczęło się od archiwalnego zdjęcia, na którym widzimy młodego Adama Małysza, jego szwagra i Piotra Żyłę. Sportowiec zastanawiał się, jak nazwać fotkę. O pomoc poprosił swoich obserwatorów.

Jestem ciekaw jak bardzo kreatywni potrafią być moi obserwatorzy. Napiszcie tytuł jakiegoś filmu, z którym kojarzy wam się to zdjęcie, a w kolejnym poście zdradzę wam, jaki film jest moim ulubionym - napisał Małysz pod zdjęciem.

Adam Małysz zdradza ciekawostki na swój temat

Zgodnie z obietnicą, w kolejnym wpisie były skoczek poinformował, że jego ulubione filmy to "Transformers" i "Avengers". Jak widać, Adam Małysz ma słabość do produkcji science fiction. Nie ogranicza się jednak wyłącznie do tego gatunku. Dodał też, że w ostatnim czasie spodobał mu się polski serial "Wataha".

Przy okazji sportowiec pokazał następne archiwalne zdjęcie.

Jestem pod wrażeniem, jacy kreatywni jesteście. Szczerze rozbawiły mnie niektóre wasze propozycje, kilku nie znałem i z chęcią kiedyś obejrzę - dopisał.

Tym samym 42-latek wystartował z nowym cyklem, w którym będzie prezentował ciekawostki na swój temat. Czekacie na kolejne fakty z jego życia? My jesteśmy bardzo ciekawi, czym jeszcze nas zaskoczy!

