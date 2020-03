Małgorzata Rozenek użyła photoshopa? Odpowiedź Perfekcyjnej poszła fanowi w pięty

Od kilku miesięcy cały show-biznes żyje błogosławionym stanem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Prezenterce udało się zajść w upragnioną ciążę z Radosławem Majdanem. Para oczekuje przyjścia na świat synka, który dla piłkarza będzie pierwszym potomkiem. Ciąża jest dla Perfekcyjnej Pani Domu doskonałą okazją do prezentacji udanych stylizacji. Zachwyciła nas ostatnio chociażby podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN. Zdarzają się jej jednak również wpadki - choć w ciąży wygląda fenomenalnie, nie rezygnuje ze wsparcia programów do obróbki zdjęć. Tym razem również wszystko wskazywało na to, że taki program poszedł w ruch.

REKLAMA

Zobaczcie największe wpadki photoshopowe gwiazd. Niektórych grafików nadmiernie poniosła wyobraźnia.

Zobacz wideo

Małgorzata Rozenek użyła Photoshopa?

Pomimo już naprawdę sporego ciążowego brzuszka, Perfekcyjna Pani Domu pozostaje aktywna zawodowo. Ostatnio w sprawach związanych z pracą Małgorzata Rozenek-Majdan odwiedziła Nowy Jork, gdzie musiała chronić się przed koronawirusem. Teraz natomiast na swoim Instagramie podzieliła się z fanami zdjęciem z najnowszego projektu, w który się zaangażowała.

Działamy - napisała Perfekcyjna.

Niestety, niektórzy komentatorzy zarzucili jej użycie programu do edycji zdjęć, czego dowodem miała być falująca za Małgorzatą Rozenek podłoga:

A podłoga za Gośką faluje.

Gwiazda TVN-u postanowiła jednak wyprowadzić obserwatora z błędu:

Bo to jest podłoga w studiu zrobiona z tła. Więc faluje, bo jest cienka.

Jak widać, domniemane "photoshopowe falowanie" okazało się rozwijanym tłem do fotografii. I rzeczywiście sfalowało, lecz... samoistnie, bez udziału programów graficznych. Widzimy więc, że czasami fani, szukając powodu do małych złośliwości, zapominają, by przede wszystkim stawiać na własną spostrzegawczość.

JP