stanislaw.sk 22 minuty temu Oceniono 1 raz -1

Trzebuchowska może się spodziewać - co najwyżej - dziecka.

Teraz modne określenie wpadek: "to nie powinno się zdarzyć", ale ponieważ się zdarzyło, to wiadomo: "wina Pułtuska, a nawet całego".

W szkole na zastrzeżenia nauczycielki uczennice czy uczniowie się tłumaczą: "- ale pani profesor, ja się uczyłam!", na co odpowiedź: " - ale się nie nauczyłaś"...

co dotyczy również orlicy dziennikarstwa..