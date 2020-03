Magda Gessler ogłasza, że cebula chroni przed grypą. "Wirusy są przyklejone do cebuli". Portal naukowy: Biologiczna bzdura roku

pan_wafel_wielki 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

I tak oto potrafią się rodzić Urban Legends i chore mity. Ktoś znany i lubiany napisze coś głupiego, a potem tysiąc osób bezkrytycznych weźmie to za fakt, doda coś od siebie i puści w świat. To jest totalnie i absolutnie chore, choć również i zabawne.

Cebulą można zabić wirusa tylko, jak się go nią centralnie trafi w łeb!