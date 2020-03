Maciej Musiał, wręczając Orła, wbił szpilę TVP. Aktor zażartował też z Kożuchowskiej i Karolaka: Ja już pracę znalazłem

patatajson 25 minut temu Oceniono 2 razy 2

Kożuchowska i Karolak - sympatyczne gęby pisowskiej propagandy! Brawo! Tak was zapamiętamy! Ważne, żeby kredyt spłacić, sumienie jak nowe, bo nie używane...



"Coś mi pękło, robię ogląd,

A to pękł mi światopogląd.

Światopogląd rzecz nabyta

Się załata go i kwita;

A jak znudzą się już łaty,

To się sprzeda go na szmaty;

Będzie z tego niezły dochód

Może willa i samochód.

Na tym się piosenka kończy,

Pozostaje puentę włączyć,

Ale po co ma się pętać,

Dobra renta, to też puenta."



Stanisław Klawe