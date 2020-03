Agata Młynarska pokazuje stare nagranie z Qczajem i apeluje: Nie ma zgody na segregację ludzi

Kilka dni temu Qczaj zszokował internautów swoim bardzo osobistym wyznaniem. Trener, gdy miał zaledwie 7 lat, został zgwałcony przez przyjaciela rodziny. To okropne zdarzenie mocno odbiło się na jego zdrowiu psychicznym, a nawet prowadziło do myśli samobójczych. Jakby tego było mało, w szkole średniej rówieśnicy wyśmiewali go na każdym kroku ze względu na jego odmienną orientację seksualną. Pod przełomowym postem trenera na Instagramie nie brakowało komentarzy wsparcia od fanów i rodzimych gwiazd. Do tej drugiej grupy dołączyła Agata Młynarska, która sprawie Qczaja poświęciła aż dwa obszerne wpisy.

REKLAMA

Agata Młynarska wspiera Qczaja

Dziennikarka opublikowała archiwalne nagrania z Qczajem, w których trener opowiada kim jest, komu jest wdzięczny, a także kto jest dla niego najważniejszy. Agata Młynarka nie kryje swojej dumy postawą trenera personalnego.

Duma z siebie, o której mówisz jest wielką siłą. Niech promieniuje na tych, którzy jej potrzebują. Nie ma zgody na segregację ludzi, nie ma zgody na przemoc, poniżenie i wykluczenie ze względu na orientację seksualną, religię, kolor skóry i płeć. Rozejrzyjcie się uważnie wokół siebie i jeśli trzeba pomóc, zareagować, nazwać rzeczy po imieniu - działajcie. Wyjście z obojętności ma zbawienną moc - pisze.

Losy osób ze społeczności LGBT+ nie są obce Agacie Młynarskiej, która od lat jest ich sojuszniczką. W dalszej części posta wprost apeluje o tolerancję, a dzielenie ludzi ze względu na orientację seksualną, czy kolor skóry nazywa zbrodnią.

Dzielenie ludzi ze względu na kolor skóry, religię, miłość, płeć jest zbrodnią! Tworzenie stref wolnych od LGTB to upadek człowieczeństwa. Nie ma zgody na segregację ludzi! Qczaj, jesteś wielkim człowiekiem! I pamiętaj, że jesteśmy z Tobą - zapewniła.

Trudno się z nią nie zgodzić.

RG